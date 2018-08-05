ذهبت لتبييض أسنانها .. فانتهى الأمر بطلبها “الموت الرحيم”

أعلنت سيدة تركية أنها تفكر جدياً في الذهاب الى هولند او بلجيكا لانهاء حياتها عن طريق ما يعرف بالقتل الرحيم وذلك بعد أن فقدت كل اسنانها في عملية تبييض اسنان فاشلة.
تبيض أسنان
وبحسب صحيفة حرييت فقد بدأت قصة السيدة التي تدعى “سوني اوزتورك” 41 عاماً عندما توجهت الى إحدى عيادات الأسنان الخاصة في مدينة انطاليا في 25 يناير كانون الثاني الماضي لإجراء عملية تبييض لأسنانها
وقام طبيب الاسنان باستبدال عشرين سنا من اسنان السيدة باخرى مصنوعة من “ الزركونيوم”
الام مبرحة
وبعد اجراء العملية شعرت المريضة بالام مبرحة في أسنانها واستمرت الالام عدة ايام فذهبت الى طبيب الاسنان الذي ازال 3 اسنان اخرى ورغم ذلك لم يتوقف الالم.
واستمرت اوزوتورك في زياة الطبيب بحثاً عن حل وادى الامر في النهاية فقدان جميع أسنانها والالم لم يزل
الم عصبي ثلاثي التوائم
وأضافت الصحيفة ان احد جراحي الاعصاب قام بعدها تشخيص حالة اوزوتورك واكد انها تعاني من الم عصبي ثلاثي التوائم وهو اضطراب يؤثر على العصب المسؤول عن الاحساس في الوجه ،نتيجة لذلك قامت اوزوتوك بعملية جراحية اخرى لازالة عصب ثلاثية التوائم والالم لم يتوقف
الالم لم يتوقف!
وقالت اوزتورك انها الان لا تسطتيع التحدث او تحريك فمها تماما كما انه لا يمكنها تناول اي طعام سوى السوائل والحساء مشيرة الى انها فقدت 34 كيلو جرام من وزنها
جراء ذلك اعلنت اوزتورك أنها تفكر جديا في الذهاب الى هولندا او بلجيكا او اي بلد اوروبي اخر يسمح بما يعرف بالموت الرحيم.
صحيفة المرصد