زوجة بالخرطوم تنال حريتها بعد ستة أعوام من العذرية

على إثر الدعوى الشرعية التي نظرت بالمحكمة الشرعية بإحدى المحاكم بالعاصمة نالت الزوجة حريتها بعد إن ثبت بالكشف الطبي عذرية الزوجة طيلة بقائها مع الزوج لمدة ستة أعوام .
وكانت الزوجة قد تقدمت بعريضة إلى المحكمة الشرعية طالبة الطلاق من الزوج بعد أن ظلت لمده ستة أعوام في عصمة الزوج وهي عذراء ليتم إعلان الزوج الذي رفض الحضور رغم إعلانه باللصق بباب الشقة ليتمكن محامي الزوجة من إقناع الزوج بالطلاق منعاً للحرج .
وبحسب صحيفة الدار، كانت المفاجأة بمطالبة الزوج بمبلغ مالي مقابل الطلاق إرتضت الزوجة دفعه عبر محامحيها لتنال حريتها التي أكدت أنها لا تقدر بثمن.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سودانية
2018/08/05 at 3:52 م (UTC 3) رابط التعليق
صبرت ماشاء الله عليها
انا لو مكانها أسبوعين ما بصبر
AbuAreej
2018/08/05 at 4:23 م (UTC 3) رابط التعليق
لما تكون هنالك علاقة قوية بين الطرفين يصبر كل منهم على الاخر على أمل الإصلاح سواء طبياً او غيره ..
السفقة تطير يا سودانية .. الدنيا ما طايرة كل واحد بلقى المكتوب له..