حسبو: السودان ملتزم بتطوير علاقاته مع إثيوبيا

أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن التزام السودان بتطوير علاقاته مع إثيوبيا وإزالة كافة التحديات التي تواجهها خاصة على حدود البلدين عبر اللجان الفنية المشتركة.
وهنأ حسبو لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن إثيوبيا بالتطورات السياسية التي تشهدها وعلاقات السلام مع الجارة إريتريا.
وأوضح وزير الدولة بالخارجية السفير محمد عبد الله إدريس في تصريحات صحفية أن اللقاء ركز على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بجانب التنسيق إقليميا ودوليا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن نائب رئيس الجمهورية دعا لعقد اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين فى الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل.
وأضاف الوزير أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن تقدير بلاده للدعم الذي يقدمه السودان لاثيوبيا واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها السودان ونجاحه في تحقيق المصالحة وتوقيع اتفاق سلام بين الفرقاء بدولة جنوب السودان لمعرفته الخاصه بالتركيبة السياسة والأمنية لدولة الجنوب.
سونا.