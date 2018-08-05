رئيس الأركان يؤكد التزام الجيش بإيقاف إطلاق النار

أكد رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الفريق أول كمال عبد المعروف، التزام الجيش بإيقاف إطلاق النار في كافة جبهات القتال في البلاد.
وقال رئيس الأركان المشتركة لدى تفقده القوات المسلحة في ولاية جنوب كردفان، إن تجديد إيقاف العدائيات بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة “يأتي في سياق تغليب إرادة السلام وسعي القيادة السياسية والعسكرية لتحقيقه”.
ودعا حاملي السلاح والمتمردين إلى مراجعة النفس وجرد الحساب والانحياز لخيار السلام دون شروط.
وأشار إلى استعداد القوات المسلحة للتصدّي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين، وأضاف: “لن نألو جهداً في أن نكون بالمرصاد لكل متفلت أو عميل يستهدف المواطنين وأمنهم وطمأنينتهم”.
وخاطب رئيس الأركان المشتركة، منسوبي الفرقة الرابعة عشرة مشاة في كل من كادقلي ومنطقة العتمور، مثمناً “مجاهدات” القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في جنوب كردفان.
صحيفة السوداني.