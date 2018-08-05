مصرع (3) وإصابة (17) في حادث سير بطريق شريان الشمال

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 شخصاً آخرين بينهم أطفال في حادث سير، الجمعة، بطريق “شريان الشمال”، الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم والولاية الشمالية.
ووقع الحادث أثر انقلاب عربة هايس عدة مرات بعد اصطدامها بسيارة فيستو في الاتجاه المعاكس بالطريق القومي بين “تنقاسي ومروي” عند منطقة “أبو رنات”.
وكانت الهايس تقل مجموعة من النساء في طريقهن للقرية (2) بأمري الجديدة؛ بعد أدائهن واجباً للعزاء بمنطقة نوري.
وباشر معتمد مروي ومسؤولون بالمحلية عمليات إنقاذ وإسعاف ونقل المصابين للمستشفى مع تصادف مرورهم بموقع الحادث لحظة وقوعه.
واستنفرت إدارة مدينة مروي الطبية الكوادر الطبية والأطقم المساعدة في لمعالجة المصابين.
صحيفة السوداني.