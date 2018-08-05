بالفيديو: على الرغم من ولادته بدون يدين.. رجل يحترف مهنة الحلاقة

لم تمنع الإعاقة الأرجنتيني جابرييل هيريديا، الذي ولد بدون يدين، من تحقيق حلمه، وأن يُصبح أشهر حلاق في العاصمة بوينس آيرس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ” euronews”.
وأوضح ” جابرييل هيريديا” أنه بدأ ممارسة تصفيف الشعر في الـ 14 من عمره، واعتبرها في بداية الأمر مجرد هواية، يمارسها من خلال بعض القصات لشعر أصدقائه، ثم بدأ يبتكر تصفيفات جديدة، جعلت كثير من أبناء العاصمة يذهبون له، مما أصبح أشهر حلاق بها.
وذكر “هيريديا” أن عائلته هي من ساعدته في افتتاح أول صالون للحلاقة، ثم من خلاله استطاع أن يحصل على شهرة كبيرة في هذا المجال.
مصراوي