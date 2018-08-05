التربية تسلم الشهادات الثانوية 2018م للولايات

شهدت الأستاذة آسيا محمد عبد الله إدريس وزيرة والتعليم صباح اليوم بإدارة الامتحانات تسليم طرود الشهادة الثانوية للعام 2018 لمندوبي الولايات والمحليات كافة حيث تم استخراج 518 ألف شهادة لتصل إلى الطلاب في مدارسهم.
وحضر التسليم اللواء حسين نافع مدير الإدارة العامة للمباحث المركزية رئيس الغرفة المركزية لتأمين الامتحانات والأستاذ مختار محمد مختار المدير العام للامتحانات ومديرو الإدارات.
وأكدت الوزيرة أن الشهادة السودانية تحتفظ بمكانتها وسمعتها في العالم. وقالت إن استخراج الشهادات في شهر واحد هو إنجاز كبير. وكشفت أن قانون تخطيط التعليم تمت إجازته في قطاع التنمية لمجلس الوزراء والذي قالت إنه سيحكم العملية التعليمية وسينظم لائحة الولايات.
من جهته كشف الأستاذ محمود سر الختم الحوري مساعد المدير العام للامتحانات أن الإدارة بذلت جهودا كبيرة لاستخراج 518 ألف شهادة في شهر منذ إعلان النتيجة ، مؤكدا أن الشهادة ترتبط بالسجل المدني والرقم الوطني، مناشدا مديري التعليم بضرورة التأكد من بيانات الرقم الوطني للطلاب عند تسجيل الامتحانات.
سونا.