“مجلس الطفولة”: خطة لحماية الأطفال من التحرش

أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة عن وضع خطة من عدة محاور لحماية الأطفال من التحرش والاستغلال الجنسي والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها بعض الأطفال، لأنها ممارسات تؤثر بصورة كبيرة في الأطفال نفسياً وتربوياً، بجانب آثارها السلبية المتعددة.
ودعت ممثلة المجلس القومي لرعاية الطفولة، آلاء عبدالرحمن التي كانت تتحدث، يوم الأحد، في ورشة عمل حول مبادرة حماية الأطفال ضد العنف والإهمال والتحرش، دعت إلى وضع سياسات وتخصيص الموارد اللازمة لمحاربة الظاهرة، بحسب قولها، إضافة إلى إشراك الأطفال في التصدي لها عبر نشر الوعي في المجتمع.
من جانبه، وصف ممثل الجمعية السودانية لاختصاصيي طب الأطفال، محمد عثمان سوار، ظاهرة التحرش بالأطفال وحالات الاغتصاب بأنها من الجوانب المظلمة في سلوك بعض أفراد المجتمع.
وقال سوار في الورشة التي حظيت بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إن عدة مجالس تشريعية بالولايات قد أصدرت تشريعات قانونية تحض على حماية الأطفال من مثل هذه الممارسات، مشيراً في هذا الشأن، إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة أو استخدامهم جنوداً، لافتاً إلى بعض التشريعات التي منعت زواج القاصرات من الفتيات.
من جانبه، دعا مدير منظمة تنمية الطفل، عمر قنديل، إلى ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن حماية الأطفال، كما شدد على أهمية تعاون قادة المجتمع الأهلي، مع الحرص على التواصل مع المنظمات ذات الصلة.
شبكة الشروق