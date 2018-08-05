خطة قومية لترقية حقوق الإنسان

وجّه نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بإعداد خطة قومية لترقية وتطوير حقوق الإنسان، بإشراف وزارات الخارجية والعدل والوزارات الأخرى ذات الصلة، على أن تكون خطة شاملة تستوعب كل مطلوبات المرحلة المقبلة.
وترأس عبدالرحمن، بالقصر الجمهوري يوم الأحد، الاجتماع الخاص بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضحت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية، السفيرة رحمة صالح العبيد، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع يأتي بغرض اضطلاع القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان بالسودان وحرص الدولة على تطويره.
وأبانت أن الاجتماع استعرض جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بملف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جهود المؤسسات ذات الصلة، مشيرة إلى أن نائب رئيس الجمهورية وجّه يتعزيز آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان بالبلاد.
شبكة الشروق