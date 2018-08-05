طالبة ” ثمانينية” تدهش الجميع وتؤدي امتحاناتها “إلكترونياً” بجامعة السودان المفتوحة

لاشيء يقف أمام قوة الإرادة التي تقهر الصعاب، كما هي السلاح الحقيقي الذي يمتلكه الإنسان ويحول الصعب إلى ممكن.
فاجأت طالبة سودانية بلغت الثمانين من عمرها، وفد رفيع المستوى من الوزراء ومدراء الجامعات قاموا بزيارة لمركز التعليم الإلكتروني لجامعة إفريقيا العالمية، الأربعاء للوقوف على عقد أول إمتحانات إلكترونية لطلاب جامعة السودان المفتوحة، بالعاصمة السودانية الخرطوم بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” .
وكانت الطالبة “الثمانينية” التي تدرس علوم الحاسوب قد جلست لامتحان مادة”الحاسوب” إلكترونياً بكل حماسٍ واقتدار أدهش الزوّار.
وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوداني إبراهيم الميرغني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، مُعجباً بالطالبة الثمانينية التي بلغت هذا السن وتمتحن في أحدث وبأحدث وسائل العصر قائلاً : لا شئ يُحد تدفق المستقبل، ثمانينيه تجلس لامتحان الحاسوب بجامعة السودان المفتوحة.
وألهمت “الثمانينية” عدد واسع من روّاد مواقع التواصل بعد تداول صورتها، وهي تجلس أمام الحاسوب لتؤدي امتحانها إلكترونياً، كما أعطت رسالة مُعبرة للعزيمة والإصرار لتحقيق النجاحات وعدم التعلل بالظروف والمعوقات.
وكانت جامعة السودان المفتوحة قد وقعت اتفاقية مع جامعة إفريقيا العالمية، يوم الاثنين 9 يوليو، لاستضافة الأولى لعقد امتحانات طلابها إلكترونياً .
وتشير “كوش نيوز” إلى تقدم جامعة إفريقيا العالمية، في هذا المجال التقني بما تمتلك من بنية تحتية متطورة ومهيأة، والتي قطعت فيها شوطاً كبيراً إذ أصبحت جميع امتحانات طلابها إلكترونية بما فيها طلاب الدراسات العليا مُنذ فترة طويلة.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)