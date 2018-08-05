د. أمين حسن عمر: لست مالكاً للمدارس الدبلوماسية ولا مدارس كامبردج

قطع دكتور أمين حسن عُمر المبعوث الرّئاسي لسلام دارفور والقيادي بالمُؤْتمر الوطني أن يكون مالكاً لمدارس الخُرْطوم الدُّبْلوماسيّة أو مدارس كامبردج كما روّج لذلك عدد مِنْ النّاشطين على صفحات مواقِع التّواصُل الإجْتماعي.
وقال د. أمين في إفادة لموْقِعْ “سوداني نت” رداً على سؤال له عن إذا كان بالفَعْل يمتلك مدارس الخُرْطوم الدّبلوماسية أو مدارِس كامبردج كما يُشيع البَعْض، قائلاُ:
“لا تتبع لى هذه المدارس ولا أية مدارس أُخرى ولم يسبق لي امتلاك مدارس كامبردج كما يزعم بعض بُؤساء المعارضة الذين آض بهم إفلاس الفِكْر الى الكذب الصُّراح، ولم أكُنْ براغبٍ فى مثل هذا التّوْضيح لولا سُؤالات الأصدقاء الحادبين فلهم جميعاً الشُّكْر على حُسن الظّن وحسن المُودة”.
وكان عدد مِنْ نُشطاء المُعارضة قد روّجوا عبْر حساباتهم في الفيسبوك وفي بَعْض مَجْموعات الواتساب عَنْ إمْتلاك الدّكتور أمين حسن عُمر لمدارس خاصّة، فتارة ينْسبون له مدارس كامبردج وفي أُخْرى مدراس الخُرْطوم الدبلوماسيّة الشّيئ الذي نفاه د. أمين.
يُذْكر أن د. أمين حسن عُمر مِنْ أكْثر قادة الدّولة والمُؤْتمر الوطني نشاطاً على مواقِع التّواصُل الإجْتماعي، حيث ينْشط عَبر صفحته بالفيس بوك ناشراً لأرائه ومقالاتِه ذائعة الصّيت، ويتفاعل مع رُوّاد الصّفْحة ويرد على أسْئلتهم بشكْل دائم ومُباشِر.
سوداني نت
1 التعليقات
Sabir
2018/08/05 at 11:50 م (UTC 3) رابط التعليق
أمين حسن عمر:-
رئيس مجلس إدارة ( سابق ) لمدارس كامبردج ويمتلك ( فيها ) أسهم ..