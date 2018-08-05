البشير: في السودان ضحينا بوحدة السودان من اجل السلام والاستقرار في الجنوب

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية التزام السودان بدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان ومتابعة تنفيذ اتفاق المسائل العالقة حول الحكم والترتيبات الامنية الذي وقع اليوم بقاعة الصداقة
واضاف البشير”سنواصل في وضع الخطط والبرامج والجداول لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالخرطوم وسنتابعه خطوة بخطوة”.
واوضح البشير في كلمته امام حفل التوقيع اليوم أن الاتفاق لن يكون حبرا علي ورق مؤكدا حرص السودان والتزامه بالتنسيق مع دول الايقاد في متابعة تنفيذ الاتفاق وجعله واقعا معاشا مشيدا برؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية الذين حضروا حفل التوقيع و ان حضورهم يشكل دعما وسندا للاتفاق.
وقال رئيس الجمهورية “اننا في السودان ضحينا بوحدة السودان من اجل السلام والاستقرار في الجنوب” وزاد قائلا ” لدي مسئولية اخلاقية تجاه اي مواطن جنوب سوداني ” مبينا ان السودان استضاف اعداد كبيرة من الجنوبيين الذين نزحوا بسبب الحرب كمواطنين وليس كلاجئين.
وجدد رئيس الجمهورية التزام السودان بدعم الجنوب حتي يخرج من هذه الازمة اكثر قوة واضاف ” عهدنا ان نقف معكم بكوادرنا ومهندسينا من اجل اعادة تاهيل البنيات الاساسية التي تضررت بسبب الحرب ” مؤكدا استعداد السودان للمساهمة في بناء السلام وتنفيذ البرتكول الامني الموقع علي ارض الواقع بجنوب السودان .
الخرطوم في 5-8(سونا)