السودان.. “الوطني” يرحب باتفاق فرقاء جنوب السودان

رحب حزب المؤتمر الوطني، باتفاق السلام الذي تم توقيعه بين فرقاء الجنوب بالخرطوم يوم الأحد، وقال إن التحدي الآن أمام قادة الجنوب الانتقال إلى كفكفة آثار الحرب وتعزيز فرص السلام وتوفير الحياة الآمنة لمواطني الجنوب.
وأشار حزب المؤتمر الوطني في بيان يوم الاحد تلقت “شبكة الشروق” نسخة منه، إلى أن الخرطوم حققت في أيام معدودة على صعيد الأوضاع بجنوب السودان، ما كان عصياً على الحل منذ العام 2016، وأضاف البيان أن التوقيع يمثل لحظة تاريخية تضاف للمنطقة والإقليم ولسجل السودان الحافل بدوره في الساحة الإقليمية والدولية.
وامتدح البيان دور الرئيس البشير، الذي قاد المفاوضات بحنكة وصبر وحقق اختراقاً مهماً يمثل إضافة لدور السودان المحوري في المنطقة، وإسهاماً في تحقيق الاستقرار في الإقليم.
وحيّا البيان القيادة الأفريقية وقادة منظمة الـ”إيقاد”، والرؤساء المشاركين في توقيع اتفاق فرقاء جنوب السودان بالخرطوم.
شبكة الشروق