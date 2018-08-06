مشار يعبر عن سعادته باتفاق السلام ويقول: وأتقدم بالشكر للرئيس البشير للحكمة التي يتمتع بها

أكد الدكتور رياك مشار سعادته باتفاق جنوب السودان، وقال” اشتقت الى هذه اللحظة وانتظرتها كثيرا ” وأتقدم بالشكر للرئيس البشير للحكمة التي يتمتع بها، وأنها ليست المرة الأولى التي تجلى فيها، وقد تحقق السلام بين دولته وجنوب السودان.
وقال خلال مخاطبته حفل الاتفاق على المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية في حكومة جمهورية جنوب السودان بقاعة الصداقة اليوم ” نشهد اليوم اتفاقا وقد عم الفرح جميع أرجاء جنوب السودان، وفي أنحاء مختلفة من دول العالم بتوقيع ثلاث اتفاقيات، ونهنئ البشير وزملاءه الذين دعموه في إيقاد خاصة رئيس الإيقاد ورئيس وزراء اثيوبيا آبي احمد والرئيس اليوغندي يوري موسفيني على هذه الجهود التي بذلوها في تحقيق السلام في جنوب السودان”.
وقال رياك ندعو حكومات الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية الى الاستمرار في دعمنا على تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية حتى ينعم شعب جنوب السودان بالسلام ويعوض الخسائر التي حدثت أثناء الحرب، مشددا على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ الاتفاقية وقال “نريد أن نعطي معنى لهذا اليوم وهو يوم عظيم لشعب الجنوب ودول الإقليم” وأنه لا خيار لنا غير السلام؛ خاصة وأن الإقليم يؤيد السلام وهو الضامن لتنفيذ الاتفاقية بتفاصيلها.
الخرطوم 5-8-2018م(سونا)