راهن سعوديان شابين سودانيين على تناول وأكل فلفل حار (شطة خضراء) من النوع شديد الحرارة والسخونة الذي تشتهر به المملكة السعودية وذلك مقابل أموال يدفعها السعوديان حيث وصل مبلغ الرهان لألف ريال سعودي.
الشابان السودانيان قاما بالتهام الفلفل الحار وسط ضحكات السعوديين الذين استمتعوا بالالام المبرحة التي شعر بها السودانيين خاصة عندما رفضا التهام مزيد من الفلفل الحار رغم مضاعفة المبلغ من مائة ريال لألف .
يذكر ان الرهان على أكل الفلفل الحار جاء في سياق مزاح ومرح وتحدي بين الشباب السودانيين والسعوديين حيث عكس حالة من الانسجام والعلاقات الطيبة المتبادلة بينهم علق حولها متابعوا الفيديو بالاشادة باخلاق السودانيين الذين يتميزون بصفات نادرة احبها الشعب السعودي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: سودانيان يكسبان رهانا بالتهام فلفل حار (شطة) بثبات من شباب سعودي
1 التعليقات
زول ساكت
2018/08/06 at 1:59 ص (UTC 3) رابط التعليق
يا زول علاقات طيبة و مزاح شنو كل القصة انو السودانيين ديل مسخرو بي نفسهم و بقو أضحوكة للسعوديين و فعلا في ناس مقابل القروش يقللو من قيمة نفسهم و يضربو بي كرامتهم و مركزهم عرض الحائط