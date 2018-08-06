موسيفيني: على البشير أن يدفع لي “غرامة” وحضرت بهذه الملابس لهذا (..) السبب

طلب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، من الرئيس السوداني عمر البشير، دفع غرامة تتمثل في “بقرة” – كما يحدث في التقاليد الأوغندية – وذلك لإصرار البشير على حضوره إلى الخرطوم رغم أنه لا يرتدي زي الرؤساء.
وقال موسيفيني في بداية مخاطبته احتفال توقيع سلام جنوب السودان بالخرطوم يوم الأحد، إنه كان مع المزارعين في قريته “ولم يستطيع أن يوائم جدول أعماله بالحضور إلى الخرطوم، فبعث ممثلاً له، إلا أن البشير رفض وأصر على حضوره الأمر الذي جعله يسافر مباشرة من القرية إلى الخرطوم”.
وأضاف ” جئت من المزرعة بهذه الطريقة التي أنا أمامكم بها، فلا تعتقدوا أني شخص غير متحضر أو متخلف”.
وهنأ موسيفيني، البشير والأطراف المعارضة على توقيع الاتفاق.
وتحدث الرئيس الأوغندي بعد عدد من الرؤساء وممثلي الجهات الإقليمية والدولية بمناسبة التوقيع على الاتفاق.
الخرطوم: باج نيوز