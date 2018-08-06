أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأثنين 6 أغسطس 2018م
صحيفة الصدى :
المريخ وملوك الشمال في أشرس نزال بكريمة عصرا
الزلفاني واثق من قدرة لاعبيه في التغلب على الإرهاق والمنافس الشرس
مجلس المريخ يقرر تمديد موعد تسديد إشتراكات العضوية حتى 20 أغسطس
رئيس نادي ود هاشم : نفضل الترحيل على المال ولا نمر بأي مشاكل مالية
صحيفة الجوهرة الرياضية :
كتيبه السنغالى تصرع الكوماندوز العنيد بثنائيه شيبوب ووليد
الهلال يعاقب الاولاد ويواصل الانتصارات
الازرق يفتح ملف التبلدى .
الكاردينال ” يزيد رواتب طاقم فضائية ” النادى ..وندياي يصرح: عبرنا مطب الوطنى” بامان رغم الترتان
الاتحاد ” يحقق مع رئيس لجنة الاستئنافات ويتوعده بالايقاف العام بسبب التصريحات
المسابقات تحدد ١٢ و٢٧ سبتمبر لمباراتي) ديربى (النخبه
المريخ ضيفا على “ملوك الشمال”
التبلدى يتأهل فى الكاس وجولات ساخنه فى ملاعب التأهيلى
رئيس الهلال يزور فضائية النادى
حامل اللقب يحافظ على سجله خاليا من الهزائم الهلال يسقط الخرطوم بثنائيه الشعله وشيبوب ..شيبوب يخطف صدارة الهدافين من جيوفانى
صحيفة الزعيم :
المريخ يتسلح بروح الأبطال لمواجهة ملوك الشمال
إستقبال الفاتحين لبعثة الأحمر بالولاية الشمالية. …روح معنوية عالية في المناورة الختامية
مجلس المريخ يؤجل جمعية النظام الأساسي. …..والقمة الثاني عشر من سبتمبر
بالدفوف والكيته والأعلام : استقبال تاريخي للبعثة المريخية بالولاية الشمالية.
عناوين صحف الهلال :
الهلال يحقق فوز ثمين على حساب الخرطوم الوطني بهدفين لهدف في دوري النخبة
لامين ندياي : الهلال حقق الاهم بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث
مدرب الهلال: الارضيّة لم يساعد في تطبيق الاستراتيجية
المدير الفني للهلال يعد بتصحيح الاخطاء قبل مواجهة هلال الابيض مساء الجمعية
مدرب الخرطوم الوطني: الفريق قدم مباراة جيدة أمام الهلال
أبو الجاز: افتقدنا للمهاجم الذي يستيطع أن يترجم الفرص إلى أهداف
أبو الجاز: أهم ما خرجنا به أمام الهلال هو أننا بدأنا نستعيد أسلوبنا (الأداء الجماعي)
وليد الشعلة يعرب عن سعادته بزيادة حصيلته التهديفية في البطولة المحلية
شباب الهلال يتعادل إيجابيا مع الزومة بهدف لكل في دوري الشباب
الاتحاد يحدد الثاني عشر من سبتمبر موعداً للقاء القمة
بعثة هلال الابيض تعود من مدينة الفاشر وتتأهب لمواجهة الهلال
الكاردينال يوجه بزيادة مرتبات العاملين في قناة الهلال بنسبة 30% تقديرا لمجهوداتهم
الجمعية العمومية للاتحاد الساعة الحادية من صباح الْيَوْم بالأكاديمية لإجازة الميزانيات
العمومية سيخاطب الفيفا لإسترداد الدعم السنوي والحصول على تمويل مشاريع التطوير
البروف شداد يستقبل عدد من أعضاء إدارة وعمومية الخرطوم الوطني
النظام الأساسي يشعل معركة جديدة بين اتحاد الكرة ونادي الخرطوم
شداد يلتقي هيئة تراخيص الأندية ويؤمن على ورشة (30 – 31) اغسطس
شداد: خاطبنا الأندية التي نسب إليها رد الترحيل بالرد خلال 48 ساعة
منتخب الناشئين يخسر تجربة الشباب ويطير فجر الثلاثاء إلى تنزانيا
منتخب الناشئين يخضع إلى حمام الثلج صباح الْيَوْم في طريق رفع نسق معدلات اللياقة البدنية
منتخب الناشئين يتلقى محاضرة في الشأن الطبي والصحة العامة
هلال التبلدي يهزم أسود دارفور ويتأهل لدور الثمانية بمسابقة كأس السودان
مهند الطاهر يدعم الميرغني ويتمنى صعوده للممتاز
الاتحاد يقرر استمرار مباريات دوري العشرة بدون توقف
مريخ نيالا يرفض استقالة محمد موسى
هلال كادوقلي يعين محمد جمعة مدرباً للفريق خلفاً للجنرال
استبعاد مفاجئ للاعب فوفانا من قائمة المريخ من مباراة أهلي مروي
ديون المريخ الخارجية 50 مليار والداخلية 22 مليار
شيكان يحقق فوزا على الفجر بهدفين في دوري الاولي بالابيض
مياه الامطار تغمر ملاعب شندي
جماهير غاضبة تحطم مقصورة استاد جبل أولياء
حكومة الشمالية تعلن الاهتمام بنتائج اهلي مروي في النخبة
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
أجويرو يقود مانشستر سيتي لإحراز لقب الدرع الخيرية
آكهيسار سبور يهزم جالطة سراي في السوبر التركي
بايرن ميونخ يكتفي بهدف في شباك مانشستر يونايتد وديًا
أتلتيكو يتعادل مع شتوتجارت استعدادًا للموسم الجديد
رئيس برشلونة يؤكد لديمبلي بأنَّه سيبقى في النادي هذا الموسم
هدف متأخر يحرم جيرارد من انطلاقة قوية مع رينجرز
بيلسا يقود ليدز يونايتد لضرب ستوك بثلاثية وديًا
بكين جوان يتعادل ويحافظ على صدارة الدوري الصيني
إصابة الإيفواري بايلي مدافع مانشستر يونايتد في ودية البايرن
ليستر سيتي يضم رسميًا الجزائري رشيد غزال
البلجيكي كورتوا يرفض التعليق على احتمال رحيله إلى ريال مدريد
تشيلسي يغري هازارد لإقناعه بالبقاء
فالفيردي يطلب المزيد في الميركاتو الصيفي
الاتحاد الألماني يدعو لحل أزمة أوزيل
رسميًا.. نابولي يحصن كوليبالي من أطماع تشيلسي
جريميو يهزم فلامنجو ويهدد صدارته للدوري البرازيلي
الكولمبي مينا يرحب بعرض ليون الفرنسي
ليون الفرنسي يقدم عرض بقيمة 30 مليون يورو لضم دياز مدافع بنفيكا
إنتر ميلان يوجه أنظاره صوب الألماني جاندوجان نجم مانشستر سيتي
جونز ينتقد يونايتد قبل مواجهة ليستر
كيليني عن أهمية رونالدو: لم نفز بعد بأي شيء
مورينيو يحذر إدارة مانشستر يونايتد من خطورة عدم التعاقد مع لاعبين جدد
مورينيو: ليس هناك وقت للبكاء
جوارديولا: لن نفكر كثيرًا في الدفاع عن لقب البريمييرليج
رسميًا.. مالديني يعود لميلان في منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي
فيدال: ارتداء قميص برشلونة حلم تحقق
رومانيولي: ميلان خرج فائزًا من الصفقة الثلاثية
محرز: حققنا فوزًا مستحقًا على تشيلسي
خليلوفيتش لاعب ميلان: مالكوم فاجأني .. برشلونة لديه لاعبون جيدون
ناتشو مدافع ريال مدريد: كيليني مدافع عظيم
مارتينيز: محظوظ بمزاملة إيكاردي.. وفالكاو قدوتي
أليسون: روما سيبقى دائمًا في قلبي
السد يذل الخريطيات بسداسية في الدوري القطري
النيلين