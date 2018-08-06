وفاة امرأة بعد ممارستها «طقوس فك النحس»: أرادت التخلص من حظها السئ

أرادت امرأة كورية جنوبية في التخلص من حظها السئ لتمارس ما يعرف في بلادها بـ«طقوس فك النحس» لينهى بها الأمر بالتخلص من حياتها عوضًا عن حظها.
وحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، رقدت المرأة في نعش وفقًا لـ«طقوس دينية محلية»، حسب وصف موقع «روسيا اليوم»، للتخلص من الحظ السئ، إلا أنها قامت من النعش بعد ساعتين لشعورها بضيق في التنفس.
وأقنعها صديقها وزميله بالعودة مجددًا للنعش من أجل إتمام الطقوس، لتنصاع إليهما وتعود إلى موضعها داخل التابوت، لكن المفاجأة كانت عند فتح التابوت صباحًا، حيث وجدت جثة هامدة، رغم عدم إغلاق التابوت بالمسامير.
وتعتقد الشرطة أن المرأة غطت في نوم عميق أو أغمي عليها جراء تعرضها لصدمة حرارية، فيما سيتم تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.
وسيكون على الجهات القانونية أن تقرر فيما إذا تقع على مسؤولية وفاة المرأة عليها نفسها بسبب الإهمال، حسب الوكالة الكورية الجنوبية.
المصري لايت