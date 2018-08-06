علي جمعة: صيام العاشر من شهر ذي الحجة حرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن ما يُصام من أول شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة هي تسعة أيام فقط.
وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم»، في إجابته عن سؤال: «ما فضل صيام العشر من ذي الحجة؟»، أنه لا صيام للعشر من ذي الحجة، ويُصام تسعة أيام فقط تبدأ في الأول من ذي الحجة وتنتهي في اليوم التاسع –يوم عرفة-، وأن العاشر من ذي الحجة يكون يوم العيد، ويحرم فيه الصيام .
وأضاف أن للعشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم، ويستحب صيام تسعة أيام منها، دون اليوم العاشر “يوم العيد”، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «َأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».
صدى البلد