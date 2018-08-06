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مدارات, منوعات

2018/08/06

2018/08/06


بالصور والفيديو ..نجمة النيل الأزرق نورهان نجيب تحتفل بعيد ميلادها ال “24”



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أقامت مذيعة قناة النيل الأزرق نورهان نجيب حفل بمناسبة عيد ميلادها ال 24 وذلك بإحدى صالات العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قدمت نجمة الشاشة الزرقاء الدعوة لزملائها وزميلاتها بالقناة بالإضافة لعدد من الإعلاميين والمطربين.

سنيني حلاوتها بوجودكم😍

Geplaatst door Nourhan Nageeb Mohammd op Zaterdag 4 augustus 2018

الحفل الذي حضره نجوم المجتمع شارك فيه بالغناء المطربين محمد بشير الدولي ومحمد الكناني وأحمد بورسودان بالإضافة للمطربة أفراح عصام.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين فقد شارك في إطفاء شمعة نورهان ال 24 زميلاتها بالقناة توسل تاي الله وسهيلة وشيماء السر بالإضافة لنجمة قناة الشروق رشا الرشيد.


محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين

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