أسماء مكة المكرمة .. تعرف على 5 أسماء وردت بالقرآن الكريم

مكة المكرمة هي الحرم الآمن جعله الله مثابةً للناس وأمناً، حيث يجتمع فيه المسلمون من مختلف الأطياف لأداء مناسكهم في أمن واطمئنان، يرجون بذلك مغفرة الله وثوابه، ويخشون عقوبته، فيتعارف المسلمون، ويتضاعف لهم في مكة أجر الصلاة وأجر الأعمال الصالحة
وقد نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء 6 أسماء لمكة المكرمة، منها ما ذكر في القرآن الكريم ومنها ما تعارف عليه العرب كالآتي:
1- أم القرى: قيل سميت بذلك لأن أهل القرى يرجعون إليها في الدين والدنيا حجًّا واعتمارًا وجوارًا وهى تسمية وردت فى القرآن الكريم: (وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) [الأنعام:92]، وهذا دليل على فضلها على سائر البلاد.
2- البلد الأمين: أي أنه البلد الآمن من الحروب ومحرم على المسيح الدجال أن يدخله، كما لا يدخله الجبارون، وهو مذكور في قوله تعالى في سوة التين: (وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)
3- البلد: في قوله تعالى: (لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ)، وسميت بذلك لأنها صدر القرى.
4 – البيت العتيق: وسميت بذلك لأن بها الكعبة، وهو بناء قديم، إذ كانت الملائكة تطوف به قبل خلق آدم، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
5- البيت الحرام: تسمية وردت فى القرآن الكريم لتحريم القتال فيها: ((جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ)) [المائدة:97
6- المأمون: وسميت بذلك لتحريم القتال فيها.
مصراوي