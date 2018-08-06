بالفيديو .. من أجل جرعة ماء .. ” ضيف ثقيل” على المسبح يصيب زوجين بالرعب

من أجل جرعة ماء، حل “ضيف ثقيل” على مسبح في منتجع سياحي بجنوب إفريقيا، ما أصاب زوجين بالرعب حتى تجمدا في مكانيهما، دون أن يستطيعا النطق أو الحراك، فيما قام آخرون بالتقاط فيديو طريف للواقعة.
وقالت صحيفة “ميل أو صنداي” اليوم الأحد، أصاب العطش ثلاثة أفيال في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، فقرروا اللجوء إلى مسبح في منتجع سياحي يتوسط الحديقة من أجل شرب جرعة ماء تروي عطشهم.
وفي فيديو طريف، ظهرت الأفيال وهي تمد خراطيمها في بركة الماء، تشرب وترش الماء على أجسادها، فيما رقد الزوجان وكأنهما تمثالان، بلا كلام ولا حركة، فقط عينان ترقبان ما يحدث في ذهول.
وقد أثار الموقف بعض السياح الآخرين، فقاموا بتوجيه الكاميرات والتقاط المشهد الطريف، الذي انتهي برحيل الأفيال، دون مشاكل، فيما بدأ الزوجان يفيقان من هول الصدمة.
صحيفة سبق