بطريقة أشبه بالأفلام الهندية .. مُطاردة مُثيرة للص سَرقَ هاتفاً بموقف المُواصلات!!

تَسَابَقَ عددٌ كبيرٌ من مُنتظري المُواصلات العامة بموقف الصحافة شرق بالقُرب من السُّوق المحلي للقبض على لصٍ شابٍ قام باختطاف مُوبايل من يد أحد الأشخاص بسُرعة البَرق أثناء تحدثه بالهَاتف في انتظار المُواصلات العامّة، بطريقةٍ أشبه بالأفلام الهندية ليطلق صاحب الهاتف صوته عالياً (حراااااامي) ليتبارى الجميع للحاق به، حيث ظل اللص يقفز من مكانٍ لآخر بطريقة بهلوانية أمام أعينهم مُراوغاً ما بين الشارع العام إلى الشوارع الداخلية للسوق المحلي ومن خلفه مجموعة كبيرة تُطارده يُمنة ويسرة ليتمكّن أحدهم من إمساكه، إلا أنّه أشهر سكيناً في وجهه ليفلت مَرّةً أخرى ويختفي عن الأنظار داخل مَقابر الصّحافة، ليعود بعدها الجميع أدراجهم والدّهشة في وُجوههم بعد أن أصابهم التّعب وفشلوا في القبض عليه، فيما أطلق بعضهم تَحذيرات بعدم حَمل الهَواتف في أماكن المُواصلات العامّة والازدحام تفادياً للسرقات.
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني