بلال يتناول مع السفير المصرى تفعيل الإعلام

تناول د. احمد بلال عثمان نائب رئيس مجلس الوزراء القومى وزير الاعلام بمكتبه نهار اليوم الاستاذأسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى السودان ، تناول قضايا إعلامية مهمة تتعلق بمسار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين .
وأبان شلتوت فى تصريحات صحفية عقب اللقاء انه استعرض مع وزير الاعلام السبل والآليات الكفيلة بتفعيل العمل الاعلامى المشترك بين القاهرة والخرطوم،مشيرا فى هذا الخصوص الى الانتهاء من صياغة ميثاق شرف إعلامى سيتم التوقيع عليه قريبا .
وأوضح شلتوت أن القاهرة تتطلع لتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك خاصة فى المجال الاعلامى ، مضيفا بأنهم يتطلعون لدفع العلاقات الازلية والاخوية بين البلدين الى آفاق أرحب .
سونا.