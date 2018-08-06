الدندر: التأكيد على تنفيذ موجهات إصلاح الدولة

أكد الأستاذ عبد العظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر حرص محليته على تقديم الخدمات التي تلبي طموحات المواطنين.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري للإدارات بالمحلية، برئاسته، الذي ناقش تقارير الأداء لشهر يوليو بحضور الأستاذ أبوسن أحمد الإحيمر المدير التنفيذي للمحلية، مؤكدا حرصه على تجويد أداء الخدمة المدنية تنفيذا للتوجيهات الخاصة بإصلاح أجهزة الدولة، مشيدا بمستوى أداء الإدارات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل .
وقال إن محليته تولي الخدمات إهتماما كبيرا خاصة التعليم والصحة مشيرا إلى متابعة المحلية لسير الموسم الزراعي بالوقوف على المدخلات الزراعية وجازولين الزراعة لتحقيق الإنتاج العالي. كما وجه إدارة الرعاية الاجتماعية بعمل حصر شامل للأيتام لضمان كفالتهم من قبل الجهات الداعمة.
من جانبه أشار المدير التنفيذي للمحلية إلى أهمية العمل وفق الخطط الموضوعة بغية تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تنشدها المحلية، مؤكدا على وقوف المحلية ودعمها لكافة البرامج والأنشطة بجانب تذليل كافة العقبات التي تعترض سير الأداء .
سونا.