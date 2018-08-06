في ذمة الله الهرم الإعلامي حمدي بدرالدين

ببالغ الحزن و الأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره .. توفي نهار اليوم بالملازمين المذيع الإعلامي حمدي بدرالدين بعد صراعه الطويل مع المرض وأشيع لمقابر البكري في الساعه الرابعه عصرا رحمه الله رحمة واسعه ومثواه الجنة ان شاء الله.
صادق المواساة الى أسرة الفقيد، وإلى كل أهل القبيلة الإعلامية .. في وفاة الإعلامي الكبير حمدي بدرالدين.
حمدي بدر الدين مذيع سوداني بارز وخبير إعلامي ومدير تلفزيون سابق. يعدّ من رواد العمل الإذاعي التلفزيوني المعاصر في السودان. تلقى دورات تدريبية في الإعلاميات في أوروبا وأميركا الشمالية وعمل في بضع إذاعات وتلفزيونات دولية وعربية. نال شهرة بسبب مواهبه الإعلامية ومؤهلاته وبرامجه.
ولد حمدي بدرالدين وإسمه الأصلي أحمد علي بدرالدين بحي المقرن غرب العاصمة السودانية الخرطوم في عام 1935 م من اسرة تتكون من ستة أبناء وبنات. وكان والده علي بدرالدين يعمل مهندساً بمؤسسة الري المصري بالسودان. ووالدته هي أول من أطلق عليه لقب حمدي.
أعماله الإذاعية والتلفزيونية
أعدّ وأخرج وقدّم حمدي بدر الدين العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية منها:
– فرسان في الميدان
– الإسبوع في ساعة
– رواد الفكر السوداني
– في ربوع السودان
– ميادين التجارة
– من الشرق والغرب
– ما يطلبه المستمعون
مرضه
أصيب حمدي بدرالدين بنزيف في المخ عام 1998 م أثناء وجوده بالولايات المتحدة وأجريت له أنذاك عملية جراحية ناجحة لكنه تعرض مجدداً لإنتكاسة في عام 2001 م أصيب بعدها بشلل نصفي وخضع للعلاج بمستشفيات السودان لكن حالته الصحية أخذت في التدهور بسبب عدم مقدرته على تغطية تكاليف العلاج المناسب الأمر الذي أثار موجة من الإستياء وسط الرأي العام السوداني .
موقع النيلين.
1 التعليقات
مشرد
2018/08/06 at 7:33 م (UTC 3) رابط التعليق
واليوم ترجل فارس الفرسان صاحب فرسان في الميدان . الفارس الذي شكل وجداننا ببرامجه الرائعه الراقية .. اللهم ارحم حمدي واجعل الفردوس الاعلي مثواه .. ظلم من الانقاذ ظلم الحسن والحسين .. تلقاهو قدام يا ابوهبه فقد كبير لكن ماعزيز علي ربنا .. اللهم اجعل من ظلموك يشتهون الموت ولا يجدونه ..