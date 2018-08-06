اختتام الاجتماعات لتطبيق التحذيرات ضد التبغ

تختتم اليوم بوزارة الصحة الاتحادية الاجتماعات مع وفد منظمة الصحة العالمية من رئاسة المنظمة بجنيف والمكتب الإقليمي بالقاهرة بجانب منظمة الدعم الإيطالي التي تهدف لوضع خطة عمل لتطبيق التحذيرات الصحية ضد التبغ بكافة أنواعه.
وأكد الأستاذ بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي عند اجتماعه بمكتبه مع الوفد قبيل الاجتماع، التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بما فيها التحذيرات الصحية، لافتا إلى أن السودان سبق أن وقع على الاتفاقية الإطارية 2004م معلنا تنفيذ كل المطلوبات في سبيل المكافحة.
من جانبها قالت د. سارة الملك رئيسة قسم مكافحة التبغ بإدارة تعزيز الصحة بالوزارة في الاجتماع بالقاعة الكبرى، إن الاجتماع استمر ويهدف إلى وضع خطة عمل لتطبيق التحذيرات الصحية على كل منتجات التبغ، مؤكدة أن التحذيرات أحد الإستيراتيجيات لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.
سونا.