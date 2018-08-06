اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 5 أغسطس 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 44.00جنيه
الريال السعودي : 11.73جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 50.60جنيه
الدرهم الإماراتي : 12.05جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 12.06 جنيه
الجنيه الإسترليني : 56.76جنيه
الجنيه المصري : 2.46جنيه
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