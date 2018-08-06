بكري يؤكد اهتمام الدولة بالمشروعات الإنتاجية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص واهتمام الدولة بالمشروعات الإنتاجية، مثمنا جهود المزارعين والباحثين والذين حققوا شعار رفع الإنتاج والإنتاجية في المشاريع الزراعية المختلفة، مؤكدا دعم الدولة وتشجيعها للمبرزين والمبدعين في مختلف المجالات .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بعدد من المكرمين من الدولة بابتعاثهم إلى الحج بحضور وزير الإرشاد والأوقاف أبو بكر عثمان الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي تأكيدا لدعم الدولة وتشجيعها لزيادة الإنتاج والإنتاجية، موضحا أن التكريم شمل مزارعين وباحثين في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن إجراءاتهم للسفر إلى الحج قد اكتملت وسيغادرون إلى الأراضي المقدسة الأسبوع المقبل .
وكان وزير الإرشاد قد التقى بوفد من المكرمين بالوزارة قبل لقائهم بالنائب الأول لرئيس الجمهورية حيث اطمأن على كافة الإجراءات المتعلقة بسفرهم إلى الحج تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح .
سونا.