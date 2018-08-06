ولاية الخرطوم: توفير (106) ألف خراف أضاحي

أكد الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم عزم الولاية للمضي قدماً في تخفيف أعباء المعيشة لمواطن الولاية وذلك للنهوض بإنسانها وتنفيذ منظومات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وذلك للنهوض باقتصاد الولاية وزيادة الإنتاج والإنتاجية .
وأعلن والي ولاية الخرطوم عن توفير (106) ألف رأس من خراف الأضاحي بمراكز البيع بالوزن بمحليات الولاية المختلفة وذلك عبر توفير ثلاثة مراكز لكل محلية من محليات الولاية السبع.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة بولاية الخرطوم وذلك بحضور نائب والي ولاية الخرطوم ووزراء القطاع الاقتصادي والسادة المعتمدين بمحليات الولاية السبع .
وأشار نائب والي الخرطوم إلى دليل معاش الناس والذي يحتوي على (13) مبادرة مجتمعية بجانب (18) مبادرة اقتصادية تخفيفاً للعبء المعيشي عن مواطن الولاية من منظور إنتاجي، مؤكداً في حديثه ان معاش الناس يعتبر أولوية قصوى من أولويات الولاية للارتقاء بالأوضاع المعيشية لمواطن الولاية عبر تنفيذ المنظومات الإنتاجية المتكاملة وفق الخطة الاستراتيجية للولاية وتنفيذها عبر آلية مستدامة قائمة على أسس احترافية للإنتاج والتسويق وتركيز الأسعار، حاثاً على ضرورة تأسيس شركة الخرطوم للأمن الغذائي كشركة مساهمة عامة، موجهاً بالإسراع لتسجيل الشركة ووضع النظام الأساسي وتكوين مجلس إدارتها مع اعتماد هيكل الشركة على أن يشمل القطاعات المتخصصة والقطاعات التجارية والتخزينية ويشمل قطاعا للاستثمار وقطاعا للتعاون وقطاعا للاستهلاك .
هذا وقد أعلن نائب والي ولاية الخرطوم عن حملة جمع مليون ذراع من خراف الأضاحي بولاية الخرطوم لتوزيعها على الفقراء والمساكين بالولاية إحياء للسنة وروح التكافل والتراحم بين المواطنين، حاثاً على تعظيم الجهد الإداري بالأحياء وتفعيل دور منظمات المجتمع وتوسيع العمل المجتمعي وإحياء لجان المساجد بالمحليات ولجان الزكاة القاعدية بالمحليات .
وأشار نائب والي ولاية الخرطوم إلى ضرورة تفعيل وتنشيط مراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم بمحليات الولاية وتوفير السلع الأساسية بأسعار تأشيرية تقل عن أسعار السوق، حاثاً على ضرورة توفير أسواق مخصصة للمنتجين بالولاية وذلك لإبعاد السماسرة والوسطاء .
وعلى ذات الصعيد ثمن وزير مالية الخرطوم الجهود المبذولة من قبل اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبر العلاقات التنسيقية بينه وبين الولاية، معلنا في حديثه عن توفير (70) مركز بيع مخفض في محليات الولاية السبع لتوفير السلعة الاستهلاكية الأساسية المتمثلة في السكر زيت الطعام والدقيق لبن البودرة بيض المائدة بأسعار تأشيرية .
سونا.