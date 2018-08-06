بالصور .. أنباء عن إعتقال مُغْتصِب فيديو المنشية بالخرطوم وهو يهم بارتكاب جريمة أُخرى

أفاد مَصْدر أمْني مُطْلِع مُوْقِع “سوداني نت” بأن مُغْتصِب المرْأة الذي أظْهرته كاميرا مُراقبة بضاحية المَنْشيّة بالعاصِمة الخُرْطوم قد تَمْ إلْقاء القَبْض عليه وهو يهُمْ بارْتكاب جريمة إغْتِصاب مُماثِلة.
وأكّد المَصْدر أن المُتّهم قد ألْقى بَعْض المارّة القَبْض عليه بمدينة النّيل بأُمْدرمان وهو يشْرع في مُحاولة إغْتِصاب إمْرأة في إحْدى الشّوارِع الجّانبيّة الخاليّة مِنْ الحركة بعد أن إسْتغاثت المرأة وسمعها بعض المُواطنين الذي كانوا قُرْب المَكان وألْقوا القَبْض عليه مُتلبِّساً بالشُّروع في جريمة الإغْتِصاب.
وقال المَصْدر أنّه قد تمّت الإسْتعانة بالشّخْص الذي صَوّر فيديو المنشيّة بكاميرا المُراقبة الخاصّة به وتعرّف على الجّاني وأكّد أنّه ذات المُجْرِم، مُضيفاً أنّه كان يُدير أعْماله الإجْراميّة الأُخْرى في السّرِقة والنّهب مِن الشّارِع العام مِن خلال شقّة يسْتأجرها يتم تَحْريزها حالياً،في الوقْت الذي أدْلى فيه المُتّهم بارْتِكابه للجريمة السّابقة بالمنشيّة وجرائم أُخْرى.
وكان مقطع فيديو قد إنْتشر في وسائل التّواصُل الإجْتماعي وأثار إسْتياءاً بالغاً لدى كُل مَنْ شاهده يُظْهِر شخْصاً يقوم بإيقاف إمْرأة تحت تَهْديد السِّلاح الأبْيض في شارع خالٍ مِنْ المارّة بمنْطقة المنشيّة ببري ثُم يقوم باغْتصابها الشّيء الذي قامت برْصِده كاميراً مُراقبة في مَبْنى يُطل على مَوْقِع الجّريمة.
سوداني نت
1 التعليقات
Ali Murah
2018/08/07 at 12:22 ص (UTC 3) رابط التعليق
بالظبط هو ذاته لا تاخذكم فيه رحمه علي الإطلاق لازم الكلب دا يعلق من لسانه في موقف الاستاد ليشاهده كل سكان العاصمه دا وحش وسخ زباله ما ينفع سجن أو غرامه لا لا دا مكانه يعلق ويرفع بالرافعه