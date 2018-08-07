السودان يدين التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية

اعلن السودان إدانته ورفضه القاطع للادعاءات الكندية ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبرها تدخلا صريحا وسافرا في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة ومخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يجيء متسقا مع موقفه المبدئي الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها ومحاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة جاءت هذه الإملاءات وما تستهدف من نيل لسيادة الدول تحت ذرائع واهية ومختلقة.
وأوضح البيان أن السودان الذي يعاني كثيرا من مثل هذه التدخلات يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلي وسيادتها.
الخرطوم 6 – 8 – 2018م ( سونا )
1 التعليقات
الأسترالي
2018/08/07 at 2:43 ص (UTC 3) رابط التعليق
بطلو التعرصة السعودية ما بتحلكم.