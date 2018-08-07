بالفيديو.. وسط تهليلات الحضور..”الترابي” يمجد الرئيس البشير بقصيدته الشهيرة أمام جمع غفير من الشباب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بفيديو لشاب يمجد الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير بقصيدة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
وبحسب ما نشر محرر موقع النيلين في وقت سابق فإن الشاعر الشاب مجاهد الترابي كان قد نفي أن يكون نجل الشهيد إبراهيم شمس الدين خلافاً لما نشرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها.
الترابي ظهر في مقطع فيديو جديد رصده محرر موقع النيلين أظهره وهو يقرأ قصيدته الشهيرة أمام جمع من الشباب الذين اسماهم “شباب حول الرئيس”.
وقال مجاهدفي حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين: “أنا الأن في قلب الخرطوم في زيارة لصديقي محمد الشكري, بمحله بالسوق العربي”.
وتابع الشاعر المثير للجدل: “طلب مني هؤلاء الشباب أن أقرأ عليهم قصيدة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية”.
وبالفعل قرأ الترابي قصيدته التي تمجد البشير وسط تكبيرات الشباب الذين أجمعوا على صدق أبياته التي نظمها في حق الرئيس السوداني.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين