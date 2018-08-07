حقيقة استثناء مشاهير “مواقع التواصل” من غرامة الـ”مليون ريال” لإعلانات الأغذية المضللة “!

ستخضع جميع الإعلانات المتعلقة بالغذاء، بما فيها الإعلانات التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد 3 أشهر من الآن لأحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والذي يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة تصل إلى مليون ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ضارة بالصحة
أما إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
مشاهير التواصل
وأكد مصدر أن لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، لم تستثنِ إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي من الشروط والضوابط الخاصة بالإعلان عن الغذاء، مشيرا إلى أن المادة الـ11 من نظام الغذاء نصت على أنه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة ووفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، بحسب “الوطن”.
الشروط والمتطلبات
ولفت المصدر إلى أن المادة 21 من اللائحة التنفيذية للنظام اشترطت للسماح بالإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أخذ موافقة من الهيئة وفقا لجملة من الشروط والمتطلبات من أبرزها أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها، وألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صورا أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك، بما في ذلك الإدعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعيا.
صحيفة المرصد