المراجع العام: أسامه عطا المنان تصرف في 1.2 مليون يورو

كشف المراجع العام حاتم عبد القيوم ، عن تصرف أمين خزينة الإتحاد السابق أسامة عطا المنان في مبلغ (1.217.000) يورو مبيناً أنه أنفق منها (628.000) يورو على مباني الأكاديمية وفق المستندات والعقود المرفقة ، وكشف عن صرف مبلغ (632.498) جنيهاً من الخزينة بلا مستندات أو تصاديق ،
فضلاً عن صرف 30 ألف يورو من بنك الخرطوم دون مستندات وذكر المراجع العام خلال الجمعية العمومية لإتحاد الكرة والتي شهدتها مباني الأكاديمية ، أنه تم استرداد مبلغ (184.000) جنيه باستلام شيك على بنك الخرطوم بتاريخ 1/1/2018 باسم أسامه عطا المنان ، وتم استلام مبلغ (1.284.949) باستلام شيك مسحوب على بنك الخرطوم باسم معتصم جعفر سر الختم بتاريخ 6/6/2017م وورد خزينة الإتحاد .
وبحسب صحيفة الصيحة أكد المراجع العام أن مبتغى المبلغ الذي تسلمه أسامه عطا المنان من الفيفا بلغ (589.000) يورو تمت التوصية لمجلس إدارة الإتحاد بإستردادها .
وأرجع المراجع العام دمج تقارير الأعوام 2015،20016،2017 في تقرير واحد لعجزهم عن استلام تقارير ميزانية العام 2015 إلا بعد إنتخاب المجلس الحالي .
وأشار المراجع إلى أنهم وجدوا خللاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية في ميزانية العام 2015م أدى إلى صرف مبلغ (589.064) يورو من بنك الخرطوم دون مستندات تصديق ، وصرف مبلغ (184.00) جنيه من الخزينة بقيمة (352.041) ريالاً بدون مستندات ، وتصديق واستلام مبلغ (200.000) دولار من الإتحاد الأفريقي لم يتم توريدها في خزينة الإتحاد أو حساباته في البنوك .
الخرطوم (كوش نيوز)