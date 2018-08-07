بعد الحديث عن تقليل “وقت الشُغل”.. أكثر وأقل دول العالم في ساعات العمل

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رئيس الوزارء المهندس مصطفى مدبولي، طلب من الجهاز دراسة تقليل ساعات العمل في بعض الجهات الإدارية ضمن الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بالأجور ودون الإخلال بالخدمات التي تقدم للجمهور.
وأكد “الشيخ”، أن الكثير من الدول قامت بتقليص عدد ساعات العمل من خلال إدخال وقت المواصلات في ساعات العمل للحصول على أقصى إنتاجية من العامل، وذلك خلال مدارخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة في مصر”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء السبت الماضي.
وكانت قد نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، العام الماضي، قائمة بالشعوب التي تقضي أطول وقت في العمل، أدرجت فيها المكسيك على رأسها، والمكونة من 38 دولة، لم تتضمن اسم دولة عربية واحدة، فيما تذيلت ألمانيا القائمة.
1- المكسيك: 2.246 ساعة سنويًا
2- كوستاريكا: 2.230 ساعة سنويًا
3- كوريا الجنوبية: 2.113 ساعة سنويًا
4- اليونان: 2.042 ساعة سنويًا
5- تشيلي: 1.988 ساعة سنويًا
6- روسيا: 1.978 ساعة سنويًا
7- بولندا: 1.963 ساعة سنويًا
8- لاتفيا: 1.903ساعة سنويًا
9- آيسلندا: 1.880ساعة سنويًا
10- البرتغال: 1.868ساعة سنويًا
أما أقل الشعوب عملًا، هي:
1- ألمانيا 1371 ساعة سنويًا
2- هولندا: 1419 ساعة سنويًا
3- النرويج: 1424 ساعة سنويًا
4- الدنمارك 1457 ساعة سنويًا
5- فرنسا: 1482 ساعة سنويًا
6- لوكسمبورج: 1507 ساعة سنويًا
7- بلجيكا: 1541 ساعة سنويًا
8- سويسرا: 1590ساعة سنويًا
9- السويد: 1612ساعة سنويًا
10- النمسا: 1625 ساعة سنويًا
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