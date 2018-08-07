مبارك الفاضل: اتفاق السلام في الجنوب لاعلاقة له بضخ البترول

قال نائب رئيس الوزراء القومي وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، إن الخطوات التي قادتها الخرطوم في التوقيع على اتفاق السلام بجنوب السودان،لا علاقة لها بإعادة ضخ البترول عبر الأنبوب السوداني .
وقال خلال مداخلة له عبر مجموعة وادي النيل على الواتساب التي تضم صحفيين وسياسيين ومسئولين ، وبحسب صحيفة التيار إن موضوع إعادة ضخ البترول من حقول الوحدة وزيادة الإنتاج في حقول فلج ، تم التوقيع عليه في سبتمبر 2017 وهي تمثل مناطق آمنة وتم الاتفاق على نشر قوة حراسة مشتركة وتوصيل الكهرباء من هجليج، وإعادة فتح الطرق وأوضح أن مهندسين سودانيين في طريقهم إلى فلج مع حفارتين لزيادة آبار البترول وزاد أن الخطوة تمت تحث إشرافه مباشرة على يد وزير النفط السابق بالتنسيق مع الوزير نيال دنيق ، وحسب الفاضل أثمرت الخطوة على زيارة وفد رفيع سبتمبر الماضي ، ضم وزير المالية والبترول والتجارة بجنوب السودان ومستشار سلفا الأمني تود قلواك ،أعقب ذلك انفراجه في الملفات الأمنية في المفاوضات.
الخرطوم (كوش نيوز)