السلطات تلاحق (6) أشخاص بدولة الإمارات بينهم فتاة أساءت للشرطة السودانية في مقطع فيديو

تلاحق مباحث شرطة أمن المجتمع بالخرطوم ستة أشخاص بينهم ثلاثة فتيات إحداهن مخمورة وجهت إساءات للشرطة السودانية في مقطع فيديو فاضح ظهرت فيه عارية داخل إحدى الصالات بدولة الإمارات العربية ونشر على نطاق وساع بمواقع التواصل الإجتماعي ووجد تهكما ونقداً لاذعاً للفتيات والطريقة الخليعة التي ظهرن بها .
وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة الأخبار إن شرطة أمن المجتمع بالمقرن قد رصدت الفيديو بعد انتشاره ، وعرضته للنيابة التي وجهت بدورها بفتح بلاغات وفقاً لمادتين (160) الإساءة و (153) الأفعال الفاضحة ، وأوضح المصدر أن شرطة أمن المجتمع دونت البلاغين واتخذت إجراءاتها القانونية بشأن توقيف المتهمين ،
الذين كشفت التحريات عن وجودهم بدولة الإمارات ، مبيناً أن الفتاة التي تحدثت في الفيديو معروفة لدى الشرطة فيما رصدت المباحث شاب آخر يعد من المعروفين لديها .
الخرطوم (كوش نيوز)