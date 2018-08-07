تركيا: اتفاق “الخرطوم” سيعود بالنفع على شعب الجنوب “الصديق”

رحبت وزارة الخارجية التركية، يوم الإثنين، بتوقيع الفرقاء في جنوب السودان على الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية الذي تم بالخرطوم، وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن تطبيق الاتفاقية بشكل ناجح “سيعود بالنفع على شعب جنوب السودان الصديق”.
وأضاف البيان بحسب وكالة “الاناضول” التركية، أن “تطبيق الاتفاقية سيخدم أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة”.
ووقّعت الأطراف المتصارعة بجنوب السودان، يوم الأحد، بالعاصمة الخرطوم، على الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، برعاية الرئيس عمر البشير، وتحت مظلة منظمة “الإيقاد”.
ووقّع على الاتفاق من جانب حكومة الجنوب، الرئيس سلفاكير ميارديت، ومن جانب المعارضة، ريك مشار، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى.
شبكة الشروق