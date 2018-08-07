تاجر خراف : هناك من وضعوا اسعاراً للاضاحي من (وحي خيالهم).!

أوضح العم (كوكو) تاجر خراف بمنطقة جنوب الميناء البري أن السبب في الغلاء و ارتفاع أسعار الخراف من كل عام هو الصادر الذي يجبرهم علي رفع سعر الخراف في أحيان كثيرة بالرغم من إدراكهم بعدم إستطاعة الغالبية العظمي من المواطنين علي الشراء بتلك الأسعار للأضحية، مشيراً إلى أنه وحتى الآن الأسعار مناسبة تماما ولا يوجد غلاء فيها كما ذكر البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أن الجميع سيضحون حسب قوله، موضحاً: (الاسعار مختلفة تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف جنيه)، مضيفاً: (لا يوجد خروف سعره 8 آلاف جنيه، وهو سعر من اجتهاد البعض ليس إلا)، لافتا إلي أنواع الخراف قائلا: (الخراف أنواع منها الحمرية والكباشية والضعينية والأميز الحمرية والكباشية التي تأتي من الخوي والنهود، إلى جانب الخراف البلدية تأتي من الجزيرة.
الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله
صحيفة السوداني