المراجع العام يرحب بتكوين وحدة لمكافحة الفساد

رحب المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، بتكوين الحكومة لوحدة تحقيقات معنية بمكافحة الفساد، وقال إنها تمثل خطوة طيبة، وقال إن البلاد تحتاج لآلية فعالة لمكافحة الفساد، ووصفه بـ”الظاهرة الخطيرة”، وحذر من تنامي ظاهرة علاقات الأقارب بالوحدات والشركات الحكومية، وقال إن أغلبها فيها فساد.
وأكد الطاهر في لقاء مع منظمات المجتمع المدني أمس بالديوان، وجود تنسيق بين الديوان والوحدة الوليدة، وقال إن بينهما تكامل أدوار مشيرًا إلى قدرة الوحدة على مراقبة وضبط مخالفات القطاع الخاص فيما يتولي الديوان الرقابة المالية والإدارية بمؤسسات القطاع العام، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الديوان سمح له بمراقبة الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أسهمًا تتجاوز “10%” بدلا “20%” في القانون السابق، وقال إن منظمات المجتمع المدني عضو فاعل. ودعا لتأسيس شراكة معها لإحداث الفارق في حيوات المواطنين. وأكد عدم رفضهم قيام مصالح تجارية بين الأقارب لكنه حذر من استغلالها في الحصول على منافع غير مستحقة، وقال إن كثيرًا من هذه العلاقات ثبت أن بها فسادًا.
صحيفة الصيحة.