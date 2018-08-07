توجيه تهمة القتل العمد لـ(5) متّهمين بقتل عاملي مطار الخرطوم

وجّهت النيابة العامة ببحري وشرق النيل تهماً للمتهمين من الأول حتى الخامس تحت المادة ” 20/ 130″ من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق الجنائي والقتل وتوجيه تهمة تحت المادة ” 107″ للمتهم السادس المتعلقة بالتستر في قضية محاكمة “6” متهمين بقتل اثنين من عمال مطار الخرطوم بسبب خلاف حول تهريب شحنة ذهب داخل مزرعة بمنطقة الفادنية.
وطالب رئيس النيابة العامة بشرق النيل وبحري المستشار سيف الدين العبد أمس بمحكمة بحري وسط أثناء النظر في القضية بتوقيع عقوبة القصاص على المتهمين حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم.
وأوضح المستشار أن المتهمين ارتكبوا سلوكاً يخالف الشريعة الإسلامية السمحاء، مبيناً أن المتهمين استدرجوا المتهمين وقاموا بحجزهم أكثر من ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبهم عذاباً متواصلاً بشتى الطرق، مشيراً إلى أن التحريات أثبتت وجود آثار التعذيب بالسياط وصعق بالكهرباء على أجساد القتيلين، الأمر الذي أدى لوفاتهما، مبيناً أن تقرير الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة التعذيب.
وأفاد المتحري الأول ملازم شرطة يتبع لقسم سوبا شرق أن المتهم الأول أقر له بأنه قام باستدراج المجنى عليهما إلى المزرعة وقام بضربهما حتى توفيا، مبيناً أنه لم يكن يريد قتلهما، ولكنهما توفِّيا بسبب الضرب، وأشار المتحري إلى أن المتهم أفاد أن المجنى عليهم اعمال بمطار الخرطوم اتفق معهما علي تهريب الذهب إلى الشخص المعني خارج البلاد، مشيراً إلى أن المتهم ذكر له أن الذهب يخص آخرين وأن المجنى عليهما لهما عمولة في التهريب، وأن المجنى عليهما يتعامل معهما بتهريب الذهب عبر المطار، وقال المتحري إن المتهم نفى وجود آخرين مشاركين معه في الجريمة، وأنه قام بتنفيذ الجريمة وحده.
صحيفة الصيحة.