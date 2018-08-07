مسافر يفتح مخرج الطوارئ ويحاول النزول من طائرة ظلت على المدرج ست ساعات

أنزلت الشرطة الصينية مسافراً من على متن الطائرة في مطار مدينة تشنغدو الصينية، بعد أن فتح مخرج الطوارئ وهمّ بالنزول من الطائرة، التي كانت قد هبطت اضطرارياً في المطار بسبب الأحوال الجوية.
وكانت طائرة تابعة لشركة “هايدان” الجوية من المقرر أن تقلع في رحلة باتجاه بلدية تشيونغتشينغ، إلا أن موعد إقلاعها تأجل لما يقرب من أربع ساعات بسبب الطقس السيئ، وبعد إقلاعها اضطرت بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية للهبوط بمطار تشنغدو، وظل الركاب داخل الطائرة لمدة ست ساعات، قبل أن يُسمح لهم بالنزول من الطائرة.
وأظهر مقطع فيديو أحد الركاب يفتح مخرج الطوارئ محاولاً النزول من الطائرة إلى أرضية المطار، حيث يبدو أنه أُصيب بتوتر بعدما انتظر لأربع ساعات داخل الطائرة، كما أظهر المقطع رجال الشرطة وهم يقتادون الراكب إلى خارج الطائرة.
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