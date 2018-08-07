البشير لأطراف النزاع بالجنوب: تحلّوا بالصبر

تعهد الرئيس، عمر البشير، بالاستمرار في القيام بواجبه تجاه أبناء جنوب السودان “حتى يعم السلام والوئام وتنعم الدولة الوليدة بالأمن وتنتهي مآسي الحرب”.
وقال البشير لدى لقائه نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت أمس، إن السودان مستعدٌّ للقيام بكل ما يُطلب منه من أجل تنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بالخرطوم، وأضاف أن المرحلة القادمة ليست سهلة وتتطلب تكاتف كافة قيادات جنوب السودان والتحلي بالصبر لتجاوز العثرات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام ورتق النسيج الاجتماعي والمصالحات بين القبائل.
من جانبه، قال سلفاكير، إن اللقاء جاء لتجديد الشكر للبشير، للعمل الكبير الذي قام به من منطلق مسؤولياته تجاه أبناء جنوب السودان، مؤكداً أن “ما تمَّ ما كان ليتم دون الرئيس البشير”.
وأوضح أن الاتفاق الذي جرى توقيعه الأحد تم في وقت قصير “بعد أن عجزنا عن الوصول إليه خلال أشهر”.
وأنهى سلفا كير، زيارته إلى الخرطوم مساء أمس، وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر.
صحيفة السوداني.