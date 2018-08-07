إكتمال التجهيز الطباعي لمصحف افريقيا برواية قالون .. وترجمته الى عدة لهجات إفريقية منها لهجة النوير والشلك والدينكا

أكملت الادارة العلمية بدار مصحف إفريقيا التجهيز الطباعي للمصحف الشريف برواية قالون وبذلك تكون دار المصحف قد انتهت من طباعة المصحف بالاربعة روايات السائدة في العالم الاسلامي حفص والدوري وورش واخيرا قالون .
وقال د. محمد عبد القادر مدير الادارة العلمية بدار مصحف أفريقيا (لسونا) إن إدارته تتجه لترجمة معاني القرآن الكريم حيث اكملنا ترجمة الجزء الاخير من القرآن الكريم الى عدة لهجات إفريقية بما فيها لهجات جنوب السودان الدينكا والشلك والنوير .
وأوضح مدير الادارة العلمية ان المصاحف المفسرة تم إعداد تفسير مخلوف حسنين ليبدأ العمل في تفسير الجلالين حتي ننتهي من كل التفاسير باذن الله .
وقال إن دار مصحف إفريقيا تسعي الى التنوع في مطبوعاتها القرآنية لانها تستهدف المسلمين في القارة الافريقية بصفة خاصة والعالم الاسلامي أجمع.
سونا.