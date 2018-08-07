بعد فرنسا وبلجيكا نكاز يدفع غرامات منقبات الدانمارك

ذكرت وسائل إعلام دانماركية اليوم الثلاثاء أن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز قال إنه مازال ملتزما بعرضه دفع الغرامات التي صدرت بموجب قرار الحظر الجديد الذي فرضته الدانمارك على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقال نكاز، وهو من أصل جزائري، لصحيفة “بيرلينجسكي” اليومية الدانماركية، إنه يعتزم زيارة الدانمارك الشهر المقبل لدفع الغرامات التي صدرت بعد دخول قرار “حظر النقاب” حيز التنفيذ بالبلاد في الأول من أغسطس/آب الجاري.
وأوضح في رسالة بعث بها للصحيفة عبر البريد الإلكتروني، إنه رغم معارضته شخصيا للنقاب، فإنه يدافع عن الحق في ارتدائه والحق في عدم ارتداء الحجاب.
وكان نكاز دفع بالفعل غرامات في دول أوروبية أخرى، فرضت قيودا مماثلة على ارتداء النقاب في الأماكن العامة منها فرنسا وبلجيكا.
ومنذ دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، انتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، بينما يقول المدافعون عن القانون إنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدانماركي بشكل أفضل.
وكانت أول غرامة فرضتها السلطات الدانماركية يوم الجمعة الماضي على امرأة (28 عاما) غرمت 1000 كرونة (156 دولارا) لارتدائها النقاب في مركز تجاري ببلدة هورشولم شمال العاصمة كوبنهاغن. ويواجه هؤلاء الذين يخرقون الحظر أكثر من مرة دفع غرامة أعلى.
وحظي خبر اعتزام نكاز دفع الغرامات باهتمام وسائل الإعلام المحلية في الدانمارك.
المصدر : الجزيرة