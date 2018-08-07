ايطاليا ترسل بعثة عسكرية إلى النيجر بنهاية 2018

لتعزيز الرقابة على الحدود ودعم الشرطة المحلية
أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، أن الحكومة سترسل بعثة عسكرية إلى النيجر بشكل تدريجي، في سبيل تعزيز الرقابة على الحدود ودعم قوات الشرطة المحلية.
وأوضحت ترينتا في تصريحات للتلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء، أن “إرسال بعثة عسكرية (إيطالية) إلى النيجر لتعزيز الرقابة على الحدود ودعم قوات الشرطة المحلية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا”.
وأشارت إلى أن البعثة لم تنطلق بعد، وسيتم إرسالها إلى النيجر بشكل تدريجي، ليكتمل عديد أفرادها بحلول نهاية 2018.
وفي سياق متصل، لفتت ترينتا إلى أن “انخفاضا طفيفا للغاية سيطرأ على البعثة العسكرية في أفغانستان (التابعة لحلف شمال الأطلسي وقوامها 700 عسكري)، لأن ما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة البلاد”.
وصدق البرلمان الإيطالي في يناير / كانون الثاني الماضي، على مقترح حكومي لإرسال بعثة عسكرية إلى النيجر، “من أجل السلام والتنمية والاستقرار ضد الإرهاب والاتجار بالبشر، وفي سبيل المساهمة في تدريب وإعادة تأهيل قوات الأمن النيجرية ومراقبة الحدود”.
ومن المقرر أن تشمل البعثة العسكرية الإيطالية إلى النيجر أيضا كلا من موريتانيا ونيجيريا وبنين، سيكون قوامها 470 عسكريا، بحسب نص مرسوم بهذا المعنى صدر عن مجلس الوزراء في 28 ديسمبر / كانون الأول الماضي.
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