البشير يؤكد استمرار دعم السودان للصومال

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير استمرار دعم السودان للصومال في كافة المجالات حتى تصبح قادرةعلى تحقيق التنمية والاستقرار لشعبها.
وأعرب رئيس الجمهورية – لدى لقائه ظهر اليوم ببيت الضيافة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري – عن تقدير السودان للصومال لقبولها المشاركة في مراسم توقيع اتفاق سلام دولة دولة جنوب السودان أمس الأول.
وأوضح رئيس الوزراء الصومالي أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا وبناء.
وعبر سيادته عن تقدير الصومال لقيادة البشير للمفاوضات بين الفرقاء بدولة الجنوب حتى توقيع الاتفاق الذي وصفه بالعمل الاستثنائي، وأنه يؤكد قدرة الأفارقة على حل مشاكلهم.
وأوضح السفير محمد عبدالله إدريس وزير الدولة بالخارجية أن رئيس الجمهورية رحب بدعوة الرئيس الصومالي محمد عبدالله لزيارة الصومال ؛ على أن تحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
ولفت السفير محمد عبدالله الى اللجان المشتركة التي تم الاتفاق على تكوينها لتأطير علاقات البلدين؛ ولدفع العلاقات الى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة.
سونا.