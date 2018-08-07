تشريعي الخرطوم يوجِّه بالمحافظة علي المال العام

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس تشريعي الخرطوم عبد الله سيد أحمد ضرورة إنفاذ لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 ووضع المعالجات والإجراءات المالية والإدارية اللازمة للمحافظة على المال العام وإحكام التنسيق بين إدارات الوحدات المختلفة لضبط المال وتحديد أوجه الصرف.
ووجه سيد أحمد لدى اجتماعه اليوم بعدد من وحدات الولاية، الذي ناقش ملاحظات تقرير المراجع بحضور مدير جهاز المراجعة القومي للولاية، وجه بعدم تكرار المخالفات الواردة بتقرير جهاز المراجعة للعام 2017 وضرورة معالجة الأخطاء الحسابية بغرض تجويد الأداء المالي بالولاية.
من جانبها أوضحت مدير جهاز المراجعة عائشة حواية الله أن ملاحظات وتوصيات المراجعة تهدف إلى تصحيح المسار المالي والوقوف على التجاوزات والإجراءات التي تمت بشأنها.
هذا وقد ناقش الاجتماع تقرير جهاز المراجعة حول حسابات ديوان الزكاة والضرائب إضافة إلى المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد وهيئة تلفزيون وإذاعة الخرطوم وهيئة مياه ولاية الخرطوم.
سونا.