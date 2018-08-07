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سياسية

2018/08/07

2018/08/07


بريطانيا تهنئ السودان لاستضافته مفاوضات فرقاء الجنوب



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قدمت الحكومة البريطانية التهنئة للسودان لاستضافته مفاوضات فرقاء جنوب السودان. وقالت وزيرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية هارت بولدوين في تصريح صحفي عقب لقائها نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بمكتبه بالقصر الجمهوي إن بلادها ترحب بهذا الاتفاق وتثمن الجهود التي بذلها السودان لإنجازه.

وأضافت الوزيرة البريطانية أنها ناقشت مع نائب الرئيس الأوضاع في دارفور وعملية السلام، مشيرة إلى أنها ستزور غدا دارفور. وقالت الوزيرة إن اللقاء ناقش موقف الحوار الإستراتيجي بين السودان وبريطانيا وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

سونا.

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